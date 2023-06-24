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Murat Boz'un yeni klibi hayal kırıklığı yarattı! Sevişme sahnesine tepki yağıyor

Magazin Haberleri

Ünlü popçu Murat Boz "3" isimli albümünün ilk video klibi Derin Mevzular'ı yayınladı. Cesur sahnelerin yer aldığı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Striptiz dansçısının erotik dansı ve sevişme sahneleri eleştirilerin hedefi oldu.

Murat Boz, yeni albümünün çıkış şarkısı "Derin Mevzular" ı dinleyicilerle buluşturdu. Heyecanla beklenen klibini yayınlayan ünlü popçu hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

CESUR SAHNELER KLİBE DAMGA VURDU

Tarzının dışına çıkarak oldukça iddialı klip çeken Murat Boz'un, klipte yer alan dansçıyla sevişme sahnesi çok konuşuldu. Klipte olay sahnelere imza atan Murat Boz, bir kötü bir de iyi karaktere hayat verdi.

ELEŞTİRİ YAĞIYOR

Uzun süre sonra hayranlarının karşısına çıkan Murat Boz'un klibi ise sınıfta kaldı. Klibin erotik sahnelerin yer aldığını öne süren birçok kullanıcı başarılı popçuyu yerden yere vurdu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Murat Boz Magazin Haberler

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