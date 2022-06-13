Müjdeli Haber Geldi! Böyle Ortaya Çıktı

Aylardır gelen onlarca dizi teklifini reddeden Alp Navruz, romantik komedi projelerinden biraz uzaklaşmak istediğini verdiği röportajlarda ifade etmişti.

ASKER HİKAYESİ YAZDIRDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Navruz, Gold Film'le görüşüyor. Şirketin patronu Faruk Turgut, "Savaşçı"nın senaristi Süleyman Çobanoğlu'na etkili bir asker hikayesi yazdırdı.

Alp Navruz'un da Eskişehir'de çekilecek olan projeye sıcak baktığı konuşuluyor.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

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