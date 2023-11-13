Muazzez Abacı Amerika'da yeni yaşını kutladı

Türk Sanat müziğinin dev ismi Muazzez Abacı, Amerika'da kızı doktor Saba Anderson ve torunu Sera ile yeni yaşını kutladı. Sağlık ve huzur dilediği öğrenilen Abacı, birçok sanatçı dostunun da mesajlarını aldı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Türk Sanat müziğinin dev ismi Muazzez Abacı yeni yaşını Amerika'da kızı doktor Saba Anderson ve torunu Sera ile kutladı.

Uzun süredir Amerika'da yaşayan ünlü isim yeni yaşını pasta keserek kutladı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan ünlü sanatçı yeni yaşında kendisi ve herkes için sağlık ve huzur dilediği öğrenildi.

Duayen sanatçının yeni yaşını bir çok sanatçı dostu da mesaj yazarak kutladı.