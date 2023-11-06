Milyoner'de Şok Edici An! Yanlış Cevap İzleyenleri Çılgına Çevirdi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının elendiği soru, ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü. Yarışmacının verdiği yanlış cevap, izleyenlerin saç baş yoldurmasına sebep oldu. Bu olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan yarışmacı, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir" sorusuna 'Perşembe' yanıtını verince ikinci soruda elendi.

Kadın yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın ikinci soruya verdiği cevap ile ekran başındakilere saç baş yoldurttu. Yarışmacı, kendisine yöneltilen "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir" sorusuna "Perşembe pazarı diye bir şey var. Perşembe olduğunu düşünüyorum" dedi.

Doğru yanıt ekrana yansıdığında kadın yarışmacının verdiği tepki ise alay konusu oldu. Kadın yarışmacı, "Aa! Gerçekten mi" diyerek verdiği cevabın yanlış olmasına şaşırdı.

JOKER KULLANMAYI DÜŞÜNDÜ

Heyecan dolayısıyla yanlış cevap verdiğini belirten yarışmacı, joker hakkını kullanmayı düşündüğünü ancak eşinin dalga geçeciğini düşündüğü için vazgeçtiğini belirtti.