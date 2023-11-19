Merve Boluğur'un direk pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un direk pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve tartışmalara neden oldu. Boluğur'un paylaşımı, striptiz yapacak gibi yorumlara sebep oldu.

Boluğur son olarak yayınladığı direk pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Merve Boluğur'un direk pozu herkesi şaşırttı.

53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın ile yeniden gündem olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncunun direk pozunu görenler " sanırım bunun bir adım ötesşnde striptiz yapacak" yorumlarına neden oldu.