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Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe ünlü ismin gömleğindeki iz damga vurdu

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Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Sude Burcu, dün akşam dünyaevine girdi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde yer alan Sercan Yıldırım'ın gömleğindeki ruj izi ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin sorularına kaçamak yanıtlar veren Yıldırım, "Yanlışlıkla diyelim" dedi.

Survivor All Star'ın çok konulan aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu, uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Nikah töreni öncesi kameraların karşısına geçen Sude Burcu, "Çok heyecanlı, garip duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması heyecan verici. Uzun zamandır bugünü hayal ediyorduk" dedi. Mert Öcal ise, "Evlilikten yıllarca kaçtım kaçtım, kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım. Gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe ünlü ismin gömleğindeki iz damga vurdu

RUJ İZİ KİME AİT?

Ünlü çifti gecede yalnız bırakmayanlar arasında Sercan Yıldırım da vardı. Yıldırım'ın beyaz gömleğindeki ruj izi basın mensuplarının gözünden kaçmadı. "Yanlışlıkla diyelim. Bir arkadaşımın yayındaydım..." açıklamasında bulunan Yıldırım, "Bu yeni bir tecrübenin işarete mi?" sorusuna ise "Belki de" yanıtını verdi.

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe ünlü ismin gömleğindeki iz damga vurdu

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe ünlü ismin gömleğindeki iz damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sercan Yıldırım Sude Burcu Mert Öcal Magazin Yaşam

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Yorumlar (1)

GÖKHAN UZUNALİ :

Hayatımda bundan daha önemli tek bir tane daha haber okumamıştım...

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