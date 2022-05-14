Melis Sezen'e ünlülerden destek gelmeye devam ediyor; Gonca Vuslateri'den sütyensiz paylaşım - Haberler

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın bir televizyon programında yaptığı yorumlar, kadınların kıyafetleri üzerinden yaşanan bir tartışmayı alevlendirdi. Çakar, "Bu 'Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danikası değil midir? Bu yavaş yavaş şeye sirayet ediyor muhafazakar genç kızlarımızı da çok iğrenç kıyafetlerde görüyorum. Başında başörtü, altında streç pantolon. Kızım bari başını örtme" demişti.

"İÇİMDE BİR SÜTYENSİZ YATIYOR"

Siyasetçilerden ve ünlü isimlerden de dekoltesi eleştirilen Melis Sezen'e destekler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri, paylaştığı sütyensiz bir fotoğrafıyla Sezen'e destek mesajı yayınladı. Vuslateri'nin paylaşımı şöyle;

"İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor.. Onu korumalıyım."

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya geri taşındı.

1998'da annesi ve babası boşanan oyuncu bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 'Ruhsar' dizisiyle yaşadı. Uzun yıllar sonra yer aldığı 'Küçük Sırlar' isimli dizide canlandırdığı Ceyla karakteri ile tanındı.

Asıl popülerliğini senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisinde aynı anda canlandırdığı iki karakter ile kazanmıştır. Vasfiye Teyze ve Eylem karakterlerini canlandıran oyuncu dizinin en sevilenleri arasında girmiştir.

Bir dönem fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile birliktelik yaşayan Vuslateri, Edip Burak Ertoğan ile 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlendi. Çift 30 Nisan 2018 tarihinde boşandı.