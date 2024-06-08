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Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

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Geçtiğimiz sene yaptırdığı kalça estetiğiyle çok konuşulan şarkıcı Melek Mosso'nun neden bıçak altına yattığı ortaya çıktı. Şarkıcının oyuncu eşi katıldığı programda kalça estetiğiyle ilgili "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" dedi.

Son dönemin popüler şarkıcılarından Melek Mosso, geçtiğimiz sene kalça estetiği yaptırmış ve görüntüsüyle günlerce magazin basınında yer almıştı. Oyuncu ve model Serkan Sağdıç, katıldığı yayında eşinin neden estetik yaptırdığını anlattı.

"KUYRUK SOKUMUNDAKİ PROBLEM İÇİN YAPTIRDI"

Güçlü sesi ve tarzıyla adından söz ettiren Mosso, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Yayının ilerleyen dakikalarında da Mosso'nun 1 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi de dahil oldu. Yayında kalça estetiği hakkında konuşan Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" itirafında bulundu. Eşinin estetiği hakkında konuşan Sağdıç ise "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Melek Mosso Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

SMMM:

HE HE :)

20
2
yanıtYanıtla
FETHİ YILMAZ:

Sen sağlığın mı onun sağlığımı

3
1
yanıtYanıtla
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