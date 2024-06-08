Melek Mosso'nun kalça dolgusu güncelerce konuşulmuştu! Eşi nedenini anlattı: Sağlık için yaptırdı

Son dönemin popüler şarkıcılarından Melek Mosso, geçtiğimiz sene kalça estetiği yaptırmış ve görüntüsüyle günlerce magazin basınında yer almıştı. Oyuncu ve model Serkan Sağdıç, katıldığı yayında eşinin neden estetik yaptırdığını anlattı.

"KUYRUK SOKUMUNDAKİ PROBLEM İÇİN YAPTIRDI"

Güçlü sesi ve tarzıyla adından söz ettiren Mosso, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Yayının ilerleyen dakikalarında da Mosso'nun 1 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi de dahil oldu. Yayında kalça estetiği hakkında konuşan Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" itirafında bulundu. Eşinin estetiği hakkında konuşan Sağdıç ise "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" ifadelerini kullandı.