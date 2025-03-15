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Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler
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Geçtiğimiz günlerde Bali tatilinde hastanelik olan Mosso yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan güzel şarkıcı şimdi ise paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara, "Kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla meraklı gözleri üzerine çeken Melek Mosso geçtiğimiz günlerde eşi Serkan Sağdıç ile Endonezya'nın en popüler tropik adalarından biri olan Bali'ye uçmuştu. Sosyal medya sayfasından sık sık eğlenceli anlarını yayınlayan ünlü isim nazara gelerek hastanelik olduğunu duyurmuştu. Sosyal medya sayfasından kolunun fotoğrafını paylaşan Melek Mosso, alerji nedeniyle hastanelik olduğunu açıklamıştı. Vücudu bir anda kabarmaya başlayan Melek Mosso, hastaneden yaptığı paylaşıma şu notu düşmüştü: "Alerjiden çektiğimi hiç bir şeyden çekmiyorum."

Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

"EDEPSİZLER AKLIM ALMIYOR"

Hastanede gördüğü tedavi sonrası sağlığına tekrar kavuşan Melek Mosso şimdilerde Bali tatiline kaldığı yerden eşiyle birlikte devam ediyor. Son olarak sosyal medya sayfasından güneşlendiği anlarda makyajsız ve doğal halini paylaşan Melek Mosso takipçileri tarafından kendisine gönderilen mesajlar sonrası adeta isyan etti.

Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Kendisine gönderilen mesajların ardından bir açıklama yapan Mosso, "Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor. Düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi makyajlı da seviyorum makyajsız da seviyorum. Artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin" ifadelerine kullanarak tepkisini gösterdi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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