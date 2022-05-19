Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı - Haberler

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Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Lüks yaşamı ve pahalı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen oyuncu Yasemin Özilhan, katıldığı davette hakkındaki eleştirilerle ilgili "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil. Peynir de süt de pahalı" dedi.

Doktorlar dizisindeki Ela rolüyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. 2 kız annesi Özilhan, oyunculuğun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Pahalı kıyafetleri ve lüks yaşantısıyla sık sık konuşan Özilhan, önceki gün Gülşen'in işbirliğiyle hazırlanan kıyafet koleksiyonunun davetine katıldı.

"SADECE BENİM KIYAFETLERİM DEĞİL, PEYNİR DE PAHALI"

Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan Pikan Cevizi ile tarif veren sonra da 45 bin TL'lik yüz kremi öneren oyuncu, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü isim, bir muhabirin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani. Marka takıntım yok üzerime yakışanı giyerim."

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yasemin Özilhan, Instagram, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

millet yorumu:

kişisel yaşamıdır kimse karısamaz bence haklı peynir bosver her sey pahalı

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