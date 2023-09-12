Linet, Ufak Kazadan Sonra Yoğun Tezahüratlarla Sahneye Çıktı

Yaşadığı ufak kazanın ardından sahnede binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla karşılaşan Linet,

'-Hayatımda ilk kez sahneye böyle çıkıyorum bir kez daha kıyafetin değil de sesin önemli olduğunu alkışlarınızla göstermiş oldunuz. Geldiğiniz ve şarkılarıma eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hayatımda unutulmaz bir gece yaşattınız ' diye konuştu.

Linet'e dinleyiciler ilginç pankartlarla ve alkışlarıyla eşlik ettiler.