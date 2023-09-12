Linet, Ufak Kazadan Sonra Yoğun Tezahüratlarla Sahneye Çıktı
Linet, yaşadığı ufak kazanın ardından sahnede binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla karşılaştı. Konserde, kıyafetin değil sesin önemli olduğunu vurgulayan Linet, dinleyicilere teşekkür etti.
Yaşadığı ufak kazanın ardından sahnede binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla karşılaşan Linet,
'-Hayatımda ilk kez sahneye böyle çıkıyorum bir kez daha kıyafetin değil de sesin önemli olduğunu alkışlarınızla göstermiş oldunuz. Geldiğiniz ve şarkılarıma eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hayatımda unutulmaz bir gece yaşattınız ' diye konuştu.
Linet'e dinleyiciler ilginç pankartlarla ve alkışlarıyla eşlik ettiler.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin