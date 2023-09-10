Linet... İBRAHİM ERKAL'A HÜRMET İÇİN 'SEVME'Yİ YORUMLADI!

Erkal'ın, hit olmuş slow şarkısı olan 'Sevme'yi müzikseverlerle buluşturan Linet, 'Duygusal şarkıyı tüm hislerim ve yorumumla yeniden seslendirmek benim içinde gurur oldu' dedi.

Kemal Başbuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sevme' isimli şarkının klibinde Linet'e, ibrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal eşlik etti.

İki yıldır 'Hürmet' albümü çalışmalarını sürdürüldüğü belirtilirken, albümde 'Sevme' adlı şarkıyı seslendiren Linet'e, Ulus Müzik ve Orman Vakfı işbirliği ile Manisa Soma Mevkii'de 'İbrahim Erkal Ormanı' adına 50 adet fidan bağışında bulunuldu.