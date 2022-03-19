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Linet'ten Üzücü Haber

Snob Magazin - Magazin
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Linet'ten Üzücü Haber

Linet'in annesi Leyla Özgecan, bugün yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Linet'in annesi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Linet, "Canım annem hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım yolun ışıkla olsun canım annem" dedi.

Linet'ten Üzücü Haber

Snob Magazin / Magazin

Medya, Linet, Magazin, Haberler

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