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Lerzan Silivri'de mi Evleniyor?

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Lerzan Silivri'de mi Evleniyor?

Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, Silivri 11. Kadıköy Karpuz Festivalinde sahneye çıktı.

Yeni single çalışması öncesinde Silivri'de halk konserinde binlerce kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Lerzan Mutlu, dinleyicilere sahneye muhtarın çıkması ile komik anlar yaşattı. Lerzan, muhtara "Sen buralarda kim bekar bilirsin. Acaba Silivri'ye mi? taşınsam" esprisiyle herkesi kahkahalara boğdu.

Şarkıları ve sahnede esprileriyle Silivrilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Lerzan Mutlu, "En sevdiğim sahne halk konserleri oluyor gönülden yapılan alkışlara şarkılarımla karşılık vermek bir sanatçı için en muhteşem şey" dedi.

Lerzan Mutlu, önümüzdeki günlerde yeni şarkısı için stüdyo çalışmasını bitirdiğini klip ve fotoğraf çekimlerinden sonra yeni şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkacağını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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