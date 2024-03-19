Kızıl Goncalar dizisindeki 'Ramazan' sahnesi seyircileri sinirlendirdi

Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem oldu.

"SEKÜLER KESİM CAHİL DEĞİL"

Sahnede Mira birlikte oturdu Cüneyd'e bir şey ısmarlamak istiyor. Cüneyd ile oruç tuttuğunu belirtmek için "Ramazan" cevabını veriyor. Anlamayan Mira "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Seyircileri kızdıran sahneye Ece Üner'den de yorum gecikmedi. X hesabından sahneyi yayınlayan Üner "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil" diyerek sitem etti.

SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Seyircilerin de tepki gösterdiği sahne için "Türkiye'de böyle insanlar var? Bu çok absürt olmuş" ve "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.