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Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi

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Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Cüneyt ile Mira arasında geçen "Ramazan" sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Mira'nın Ramazan ayını bilmediği sahne için "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapılıyor.

Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem oldu.

"SEKÜLER KESİM CAHİL DEĞİL"

Sahnede Mira birlikte oturdu Cüneyd'e bir şey ısmarlamak istiyor. Cüneyd ile oruç tuttuğunu belirtmek için "Ramazan" cevabını veriyor. Anlamayan Mira "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızıl Goncalar dizisindeki 'Ramazan' sahnesi seyircileri sinirlendirdi

Seyircileri kızdıran sahneye Ece Üner'den de yorum gecikmedi. X hesabından sahneyi yayınlayan Üner "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil" diyerek sitem etti.

Kızıl Goncalar dizisindeki 'Ramazan' sahnesi seyircileri sinirlendirdi

SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Seyircilerin de tepki gösterdiği sahne için "Türkiye'de böyle insanlar var? Bu çok absürt olmuş" ve "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.

Kızıl Goncalar dizisindeki 'Ramazan' sahnesi seyircileri sinirlendirdi

Kızıl Goncalar dizisindeki 'Ramazan' sahnesi seyircileri sinirlendirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (6)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Senaristin zekası hipopotamdan hallice galiba...? Kardeşim adam gibi senaryo yazamıyor musunuz siz, ne milleti kaşıyıp, duruyorsunuz.

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Bükücü:

Şu ülkeyi sağcı, solcu diye bölenler utansın

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Yavuz Şeker:

agir kemalistler bilse de bilmemezlige vururdu sanki hic duymamis gibi.

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Faruk Şahin:

Güzel sahne beğendim ??

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Murat ÇAMUR:

ne kadar güzel söylemiş kadın :-)))))))))

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nnnnn:

Bence doğru tesbit belki biraz abartlı olabilir. Ama böyleside vardır ve asıl önemli olan diliyle değilde yaptıklarıyla yapmadıklarıyla Ramazan kim diyenlerdir. Malesef onlardan çok var çevremizde bu da bir gerçek.... Bir arkadaş ne güzel yazmış yorumlarda günümüz Türkiyesi'nde bir Lgs öğrencisi Ramazan kim demez diyemez diye...

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