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Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 28 Mayıs'ta yapılan seçimin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı ileri sürüldü. Görüntüler birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı ileri sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

Anahtar kelimelerle arama yaptığımızda konuyla ilgili birçok haber ve sosyal medya paylaşımları ile karşılaşıyoruz. Ünlü oyuncuya ait bu görüntüler başrolünde olduğu dizinin sezon finalinde yapılan kutlamaya ait.

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

Kıvanç Tatlıtuğ da söz konusu iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarılı oyuncu, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası

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"Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası"
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"Kıvanç Tatlıtuğ'un seçim sonucunun ardından meşale yakıp kutlama yaptığı iddiası doğru değil. Görüntüler, Aile dizisinin sezon finalinde yapılan kutlamaya ait. Kıvanç Tatlıtuğ da konuyla ilgili paylaşım yaptı. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kıvanç Tatlıtuğ Magazin Haberler

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