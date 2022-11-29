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Kim Kardashian Balenciaga ile ortaklığını yeniden değerlendiriyor

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Kim Kardashian, çocukların, cinsel fantezi çağrışımı yapan materyallerle süslenmiş oyuncak ayı çantaları ellerinde tuttukları reklam fotoğraflarını yayınlayan iş ortağı Balenciaga hakkındaki sessizliğini bozdu.

Kim Kardashian, çocukların, cinsel fantezi çağrışımı yapan materyallerle süslenmiş oyuncak ayı çantaları ellerinde tuttukları reklam fotoğraflarını yayınlayan iş ortağı Balenciaga hakkındaki sessizliğini bozdu.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Kim Kardashian Balenciaga Magazin Haberler

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