Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Khloe Kardashian, yıllar içinde geçirdiği fiziksel dönüşümle sık sık gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde bir estetik doktorunun detaylı analiz videosu sosyal medyada gündem olunca, Kardashian hakkındaki spekülasyonlara kendi ağzından açıklık getirdi.

Londra merkezli estetik doktoru Dr. Jonny Betteridge, viral olan videosunda, Khloe'nin yüzünde ve boyun bölgesinde çeşitli cerrahi işlemler uygulandığını öne sürmüştü. Özellikle şakak kaldırma, üst göz kapağı operasyonu, yüz ve boyun germe, çene implantı gibi işlemleri işaret eden Betteridge'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu yorumlara doğrudan yanıt veren 41 yaşındaki Kardashian, TikTok videosunun yorumlar kısmında, "Bunu büyük bir iltifat olarak alıyorum" diyerek başladığı açıklamasında, hangi işlemleri yaptırdığını detaylı şekilde anlattı. Burun estetiği olduğunu doğrulayan Khloe, saç çizgisi ve vücudunun diğer bölgeleri için lazer epilasyon yaptırdığını da belirtti. Enjeksiyonlar konusunda ise daha önce botoks uygulandığını kabul etti; ayrıca yanak bölgesine Sculptra dolgusu uygulandığını, bunun da 2022 yılında yüzünden alınan cilt tümörünün ardından yapıldığını söyledi.

Kardashian, bazı iddiaların aksine yüz ve boyun germe operasyonu geçirmediğini ancak bu bölgelerde kolajen uyarıcı bebek iplerinin yerleştirildiğini paylaştı. Cilt sıkılaştırma için zaman zaman ultrason teknolojisine dayalı lazer tedavisi (Sofwave) de kullandığını ekledi. Son dönemde sıkça gündeme gelen ve somon DNA'sı içeren özel yüz bakımlarını da uyguladığını belirtti.

Görünümündeki değişimin sadece estetik müdahalelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Khloe, yıllar içinde yaklaşık 36 kilo verdiğini ve bu süreci "yavaş ama istikrarlı bir şekilde" kişisel antrenörü Coach Joe ile yürüttüğünü söyledi.

Tristan Thompson'dan olan çocukları True (7) ve Tatum (2) ile anneliği sürdüren Khloe Kardashian, açıklamasının sonunda estetik konusundaki rahat tavrını şu sözlerle netleştirdi, "2025 yılında cerrahiden önce yapılabilecek çok şey var. Ama zamanı gelirse ve istersem, çok iyi doktorlar tanıyorum. Hiçbir şeyden utanmıyorum."