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Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık

Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
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Meme kanseriyle yıllarca mücadele ettikten sonra hastalığının beyin zarına yayıldığını duyuran ünlü şarkıcı Şimal, son durumunu Instagram hesabından paylaştı. Şimal, 'Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık' dedi. Tansiyon düşüklüğü, yorgunluk ve iştahsızlık gibi sağlık sorunları yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, takipçilerinden özür dileyerek, 'Bir iyileşeyim, bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan' ifadelerini kullandı.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü tedavi gören ünlü şarkıcı Şimal, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Yıllarca meme kanseriyle mücadele eden Şimal, rutin kontrolleri sırasında hastalığının beyinzarına metastaz (kanserin köken aldığı organ ya da dokudan başka bir doku veya organa yayılması) yaptığını duyurmuştu.

'YORULDUM ARTIK'

Tedavi süreci devam eden ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Instagram hesabından takipçilerini bilgilendiren Şimal, paylaştığı son fotoğrafa, 'Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık sanırım. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın' notunu yazdı.

Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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