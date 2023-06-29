İtalya'ya gitmek isterken vize engeline takılan Afra Saraçoğlu, uçağa alınmadı

Başrol olduğu Yalı Çapkını dizisi sezon finali yaptıktan sonra tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu, annesiyle İtalya'ya gitmek istedi ancak yaşadığı vize sorunundan dolayı uçağa alınmayınca havalimanından döndüğü ileri sürüldü.