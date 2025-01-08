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İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

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İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun" dedi.

'Şampiyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' filminde rol alan Sarp Levendoğlu, Datça'daki yaşamını anlattı.

"DATÇA'DA ŞÖHRET ÖNEMSİZ"

Şöhretin ve magazinin bir anlamı olmadığının altını çizen Levendoğlu, şöyle konuştu:

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor.

İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

"14 KİŞİ LAHMACUNA BİN 400 LİRA ÖDEDİK"

Datça'da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum. Bodrum'da lahmacun ve ayranın bin 500 lira olduğunu söylüyorlar. Geçenlerde arkadaşlarım geldi, 14 kişi lahmacun ve ayran yedik, toplam bin 400 lira ödedik. Hesap ortada bir kilo undan 40 lahmacun çıkar.

"GERÇEK HAYAT ÖYLE DEĞİL "

Sosyal medyada köy hayatını izleyip geliyorlar, ama gerçek hayat öyle değil. 'Köy hayatında doğalgaz yok mu?' diye soruyorlar. 'Yok' diyorum. Odun kıracak, bahçeyle ilgilenecek ve doğayla iç içe olacaksın. Bahçeye yaban domuzları geldiğinde korkmayacaksın. Böceklerden korkanlar ise bu hayatta yıpranıyor. Köy yaşamının doğası bu."

İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMüslüm Yıldız:

Huzurlu bir yaşam miss.Allah herkesin gönlüne göre versin inş

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Haber YorumlarıYasin Pala:

lahmacun sadece undan mi yapılıyor

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

En dogrusunu yapmış ama dayanamaz gelir tekrar .

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Haber YorumlarıMh Sn:

En iyisini yapmış deliormanlı ;)

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Haber Yorumlarıcelalettin gulhan:

funny ?? ??

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