İstanbul sosyetesi bu dedikodu ile çalkalanıyor: Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında

Eski oyuncu Yasemin Ergene, iş dünyasının önemli iş insanları arasında yer alan Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la 2011 yılında dünyaevine girdi. Evliliğinin ardından 'Özilhan' soyadı alan Yasemin Özilhan'ın bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi. Fakat son günlerde İstanbul sosyetesi içerisinde konuşulan dedikoduya göre çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

EN SON 2021 TEMMUZ'DA PAYLAŞTI

Lüks hayatıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabında yakın tarihte eşiyle hiç fotoğrafı olmaması ve eşiyle yaptığı en son paylaşımın 2021 yılının Temmuz ayında olması, çift hakkındaki ayrılık iddialarını güçlendirdi.

EVLERİ AYIRDIKLARI İDDİA EDİLİYOR

İkili hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı değil. Yine İstanbul sosyetesi tarafından dillendirilen iddiaya göre ikili uzun bir süreden bu yana ayrı evlerde yaşıyor. Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Özilhan aldatma iddialarının ardından eşini takipten çıkmış ancak çift daha sonra barışmıştı. İkili, kendileri hakkında ortaya atılan son iddia hakkında ise resmi bir açıklamada veya yalanmada bulunmadı.