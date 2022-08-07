İstanbul sosyetesi bu dedikodu ile çalkalanıyor: Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında - Haberler

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İstanbul sosyetesi bu dedikodu ile çalkalanıyor: Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında

Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile eşi Yasemin Özilhan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İstanbul'un sosyetesinin son günlerde sıklıkla konuştuğu dedikoduya göre Özilhan çifti boşanma aşamasına geldi.

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Eski oyuncu Yasemin Ergene, iş dünyasının önemli iş insanları arasında yer alan Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la 2011 yılında dünyaevine girdi. Evliliğinin ardından 'Özilhan' soyadı alan Yasemin Özilhan'ın bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi. Fakat son günlerde İstanbul sosyetesi içerisinde konuşulan dedikoduya göre çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

EN SON 2021 TEMMUZ'DA PAYLAŞTI

Lüks hayatıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabında yakın tarihte eşiyle hiç fotoğrafı olmaması ve eşiyle yaptığı en son paylaşımın 2021 yılının Temmuz ayında olması, çift hakkındaki ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İstanbul sosyetesi bu dedikodu ile çalkalanıyor: Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında

EVLERİ AYIRDIKLARI İDDİA EDİLİYOR

İkili hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı değil. Yine İstanbul sosyetesi tarafından dillendirilen iddiaya göre ikili uzun bir süreden bu yana ayrı evlerde yaşıyor. Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Özilhan aldatma iddialarının ardından eşini takipten çıkmış ancak çift daha sonra barışmıştı. İkili, kendileri hakkında ortaya atılan son iddia hakkında ise resmi bir açıklamada veya yalanmada bulunmadı.

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Yasemin Özilhan İzzet Özilhan Magazin Haberler

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