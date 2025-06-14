İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu
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Volkswagen Arena'da konser veren Lara Fabian, sahnede fenalaşınca yere oturarak dinlendi. Tansiyonunun düştüğü belirtilen sanatçı, kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Lara Fabian, önceki akşam İstanbul'daki Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluştu. Ancak konser sırasında beklenmedik bir sağlık problemi yaşandı.

İZLEYİCİ ALKIŞLARIYLA DESTEK VERDİ

Konserin ilerleyen dakikalarında sahnede şarkısını söylerken aniden duraksayan Fabian, bir anda yere oturarak dinlenmeyi tercih etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sanatçı bir süre oturur pozisyonda şarkı söylemeye devam etti. Salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken, sanatçının profesyonel duruşu izleyicilerden büyük alkış aldı.

İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

Sanatçının tansiyonunun düştüğü ve bu nedenle kısa bir dinlenme molası verdiği bildirildi. Sağlık durumunun ciddiyet arz etmediği, kısa sürede toparlanarak konserine kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Lara Fabian'ın güçlü sesi ve duygusal yorumuyla büyüleyen sahne performansı, yaşanan bu kısa aksaklığa rağmen büyük beğeni topladı. Konser sonunda hayranlarına teşekkür eden sanatçı, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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