Karabiberim klibinde rol alan İlknur Soydaş'tan sitem: Kliple anılmak hoşuma gitmiyor

Türk popunun temel taşlarından Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda yaptığı "Karabiberim" klibinde oynayan model ve oyuncu İlknur Soydaş, kliple ilgili yıllar sonra bir değerlendirme daha yaptı.

"SÜREKLİ KARABİBERİM KLİBİYLE ANILMAK BENİ SIKTI"

Bir AVM'den çıkarken görüntülenen ve gelen teklifleri değerlendirdiğini söylen İlknur Soydaş, "Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım fakat 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi. Serdar Ortaç ile denk geldiğimiz davetlerde sürekli konuşur ve muhabbet ederiz, yeni bir klip çekerse yine oynarım" dedi.