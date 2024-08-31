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İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

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Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova, Doğduğun Ev Kaderindir, Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi dizilerdeki başarılı performansıyla ünü dünya çapına yayılan İbrahim Çelikkol, İtalya'da ödül aldı.

ÖDÜLÜ ALMAYA SEVGİLİSİYLE GİTTİ

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Çelikkol ödülünü almak için bugün İtalya'ya gitti ve ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Bu ödülü alan ilk Türk erkek oyuncu olan Çelikkol, ödülünü yarın akşam Ca' Sagredo Hotel'de gerçekleştirilecek törende alacak. Yakışıklı oyuncu İtalya'ya bir süredir aşk yaşadığı Natali Yarcan ile giderek romantik bir poz vermeyi de ihmal etmedi.

İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Venedik Film Festivali İbrahim Çelikkol İtalya Dünya Magazin Kültür Sanat Dünya Haberler

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