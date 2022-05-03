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İki Haftadır Dizide Yoktu! Üzen Haber Geldi

Snob Magazin - Magazin
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İki Haftadır Dizide Yoktu! Üzen Haber Geldi

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Devrim Yakut'un iki haftadır dizide olamam sebebi ortaya çıktı. Oyuncu hastanede tedavi gördüğü iddia edildi. işte detaylar...

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan üzen bir haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı.

Posta'dan Suna Akyıldız da Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi. Senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı. Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü. Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.

Snob Magazin / Magazin

Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Devrim Yakut, Magazin, Haberler

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