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İffet filminin Cemil'i Faruk Peker, son haliyle şaşırttı

İffet filminin Cemil'i Faruk Peker, son haliyle şaşırttı
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Haberler
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Yönetmenliğini Kartal Tibet'in senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı İffet filminde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Faruk Peker'in son halini görenler "Zaman ne kadar da acımasız" demekten kendini alamıyor.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı 'İffet' filminde hayat verdiği 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker'in son hali şaşırttı.

"RAHMETLİ KARTAL AĞABEY DEDİ Kİ..."

Bir döneme damga vuran ve büyük tartışma yaratan İffet filmindeki sahneyle ilgili açıklamalarda bulunan Faruk Peker, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki, 'Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık" demişti.

İffet filminin Cemil'i Faruk Peker, son haliyle şaşırttı

MÜJDE AR HABERSİZMİŞ

Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da belirten Peker "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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