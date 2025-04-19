İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. Hayatına daire merak edilenleri anlatan Tatlıses, "Soyadımı sahnede aldım" ifadelerini kullandı. Usta sanatçı, yıllar önce geçirdiği saldırı ve sonrasını da ilk kez bu kadar samimi bir dille anlattı. Türk müziğinin güçlü sesiismi İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Yıllara dayanan dostluklarıyla tanınan ikili, samimi sohbetleriyle sosyal medyada gündem oldu. Tatlıses, hem geçirdiği silahlı saldırı sonrası yaşadıklarını hem de hayata bakış açısını içten bir dille anlattı.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Yıllara dayanan dostluklarıyla tanınan ikili, samimi sohbetleriyle sosyal medyada gündem oldu. Tatlıses, hem geçirdiği silahlı saldırı sonrası yaşadıklarını hem de hayata bakış açısını içten bir dille anlattı. 2011 yılında bir televizyon programı çıkışı uğradığı silahlı saldırıyı hatırlatan Tatlıses, o geceyi şöyle anlattı: Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Her İbo Show'da yanımda olurdu. O gün 'Bir çorba içeyim' dedi. İçti, tam kalkarken 'Bu akşam da gitmeyeyim' dedi. Eğer o gelseydi direksiyona ben geçecektim, Aydemir önde oturacaktı. Mermi, bana değil Aydemir'e gelecekti." diyerek yıllar önce yaşadığı olayı anlattı.

SOY İSİM DETAYI

İbrahim Tatlıses, sahne soyadının hikâyesini yıllar sonra açıkladı: "Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. 'Uzun hava oku' dedi. Okudum, 'Aradığımız adam bu' dedi. Sonra da soyadını verdi."