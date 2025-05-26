Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Bir dönemin fenomen yarışmalarından olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, ekranlara damgasını vurduğu yıllarda birçok yeteneği izleyiciyle buluşturmuştu.

Özellikle minik yarışmacılar arasında yer alan Baha Bayırlı, sahne performansı ve sevimliliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Henüz 4 yaşındayken yarışmaya katılan Baha, gösterdiği sempatik tavırlarla jüri üyelerini ve ekran başındaki milyonları kendine hayran bırakmıştı. Özellikle jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, küçük yarışmacıya duyduğu sevgiyi zaman zaman coşkulu tepkilerle dile getirmiş, o anlar sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

2013 yılında finalde son ikiye kalan Baha Bayırlı, yarışma tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Aradan geçen 12 yılın ardından, küçük yaşta tanınan Baha'nın son hali yeniden gündeme oturdu. Artık çocukluk yıllarını geride bırakan ve genç bir delikanlıya dönüşen Baha, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

Bir zamanlar sahnede sergilediği özgüvenli duruşuyla milyonların gönlünü kazanan Baha Bayırlı, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Minik bir yıldız olarak başladığı yolculuğu, şimdi bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda.