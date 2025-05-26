Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Haber Videosu

Henüz 4 yaşında sahneye çıkıp milyonların kalbini kazanan Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin en unutulmaz yarışmacılarından biri olmuştu. Sevimliliği ve doğal tavırlarıyla hafızalara kazınan minik yıldız, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Şimdilerde genç bir delikanlı olan Baha'nın son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir dönemin fenomen yarışmalarından olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, ekranlara damgasını vurduğu yıllarda birçok yeteneği izleyiciyle buluşturmuştu.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Özellikle minik yarışmacılar arasında yer alan Baha Bayırlı, sahne performansı ve sevimliliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Henüz 4 yaşındayken yarışmaya katılan Baha, gösterdiği sempatik tavırlarla jüri üyelerini ve ekran başındaki milyonları kendine hayran bırakmıştı. Özellikle jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, küçük yarışmacıya duyduğu sevgiyi zaman zaman coşkulu tepkilerle dile getirmiş, o anlar sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

2013 yılında finalde son ikiye kalan Baha Bayırlı, yarışma tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Aradan geçen 12 yılın ardından, küçük yaşta tanınan Baha'nın son hali yeniden gündeme oturdu. Artık çocukluk yıllarını geride bırakan ve genç bir delikanlıya dönüşen Baha, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Bir zamanlar sahnede sergilediği özgüvenli duruşuyla milyonların gönlünü kazanan Baha Bayırlı, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Minik bir yıldız olarak başladığı yolculuğu, şimdi bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Hakkı bulut ne hallere düştü diye haber yapacağınıza esas biz ne hale düştük diye haber yapın. Murat ovuncmudur nedir bunlar hangi seviye habercilik

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMiro Varto:

hülya kimin poposunu isirmiysa o ünlü olmustur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

Hülya Ne kadar ünlü olursa olsun ,Bazı Ünlülerin Poşetinden geçtigi gerçegi ,onun paçavra oldugunun kanıtı ve ölse bile Adı Poşet olarak anılacaktır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Külyanin Kendine Hayri Yokken Külyaa Savsar Bücür iboyuda Kucaklamis Simdilerde Ade Ses Gitmis Sürünüyo Bu Welledide Zamaninda Isirmis Resimlere Baktim Bi Poook Olamamis Ayni Yerde Tennekelere Calmaya Devam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

çocuğun hakkını yediler fetöcü atalayı soytarıyı birinci yaptılar hemde hiç komik olmadığı halde. hani nerde şimdi atalayınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.