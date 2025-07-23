Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Hayal Köseoğlu, yaz tatilinde tasarladığı "telefon şemsiyesi" adlı ilginç ürünü satışa sundu. Telefonları güneş ışınlarından korumayı amaçlayan bu buluş için "Hemen alayım da param boşa gitsin" ve "Ben böyle saçma bir girişim görmedim" gibi yorumlar yapıldı. Kimi kullanıcılar ise ürünü yaratıcı buldu.

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi birbirinden iddialı projelerde izleyici karşısına çıkan oyuncu Hayal Köseoğlu, bu kez ekran başında değil tatil pozlarıyla gündeme geldi. En son FOX TV ekranlarında yayınlanan "Hudutsuz Sevda" dizisinde Damla Leto karakterine hayat veren Köseoğlu, yaz sezonunda sürpriz bir girişime imza attı.

GÜNEŞTEN KORUYAN TELEFON ŞEMSİYESİ

Hayal Köseoğlu, sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile çıktığı tatilde "telefon şemsiyesi" adını verdiği ürününü takipçilerine tanıttı. Telefonları güneş ışınlarından korumak amacıyla tasarlandığı belirtilen minik şemsiye, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba

Ürünün tanıtımını bikinili bir poz eşliğinde yapan Köseoğlu'nun paylaşımı Instagram'da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, tasarımıyla dikkat çeken ürünü yorum yağmuruna tuttu.

TEPKİLER KARIŞIK

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan paylaşımın ardından gelen yorumlarda alaycı bir ton hakimdi. Bazı takipçiler, "Ben hayatımda böyle saçma bir girişim görmedim. Başarılı olursa şaşırmam", "Hemen alayım da param boşa gitsin" ve "Neyi satıyor tam olarak anlamadım" gibi ifadelerle ürünü tiye aldı.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba

Bazı kullanıcılar ise ürünün mizahi yönüne dikkat çekerek, sıcak yaz günlerinde telefon kullanıcıları için gerçekten çözüm olabilir mi sorusunu sormaya başladı.

Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Satışa çıkardığı ürün bomba

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu

Kan donduran cinayet! Karısını yemek yediği sırada başından vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Yol kenarında akıl almaz manzara: Milli servet bunlar

Yol kenarında akıl almaz manzara: Milli servet bunlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.