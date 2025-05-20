Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber
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Türk müziğinin sevilen ismi Nazan Öncel, ani rahatsızlık sonucu geçtiğimi hafta hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, günler sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada kalbine iki stent takıldığını belirterek, "İyiyiz diyelim, iyi olalım" ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin kendine has yorumcusu ve söz yazarı Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirmişti. "Geceler Kara Tren", "Nereye Böyle", "Gidelim Buralardan", "Hay Hay" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi hafızalara kazınan şarkıların sahibi olan sanatçı, aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

STENT TAKILDI

Hayranlarından ve sanat camiasının yakından takip ettiği bu gelişmenin ardından beklenen açıklama, Nazan Öncel'in kendisinden geldi. Ünlü sanatçı, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı içten bir paylaşımla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de destek mesajlarına teşekkür etti. Öncel, paylaşımında süreci şu sözlerle özetledi: "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu; iyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran, samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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