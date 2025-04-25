Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!

Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris ve Milano'daki yoğun moda haftalarının ardından rotasını Maldivler'e çeviren Hande Erçel, paylaştığı tatil kareleriyle dikkat çekti. Ancak fotoğraflarda sevgilisi Hakan Sabancı'nın yer almaması, "Erçel tatile yalnız mı çıktı?" sorularını beraberinde getirdi.

Son haftalarda Paris ve Milano Moda Haftaları'na katılarak uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, birbirinden şık kombinleriyle moda çevrelerinden ve hayranlarından tam not aldı. Yoğun temposunun ardından kısa bir mola veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni bir tropik tatil kaçamağına çıktığını duyurdu.

Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!

TATİLE TEK Mİ GİTTİ?

Hande Erçel'in aşk hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir ilişki sürdüren güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda çıkan ayrılık iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Paris dönüşü havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!

Bu açıklamanın ardından gözler, Erçel'in yeni tatil rotasında Sabancı'nın olup olmadığına çevrildi. Ancak Maldivler'den paylaşılan karelerde güzel oyuncunun tek başına olması dikkat çekti. Fotoğrafların altına yapılan yorumlarda "Tatile yalnız mı çıktı, yoksa Sabancı yine objektifin arkasında mı?" gibi sorular öne çıktı.

Hande Erçel Maldivler'den paylaştı, herkes aynı soruyu sordu!

Haberler.com / Hamza Temur - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.