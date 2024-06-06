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Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas'a veda etti,

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Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisine veda ediyor.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünde yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde iki veda yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Hande Ataizi ve Aytaç Uşun kadroya veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Asena Bülbüloğlu'nun imza attığı Taş Kağıt Makas dizisi dün akşam sezon finali yaptı. Uğraş Güneş'in yazdığı dizinin sezon finalinde Süreyya'yı oynayan Hande Ataizi ile Azad'ı Aytaç Uşun ekibe veda etti. Taş Kağıt Makas yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ekrana gelmeye devam edecek.

Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas'a veda etti,

Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas'a veda etti,

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Taş Kağıt Makas Hande Ataizi Kanal D Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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