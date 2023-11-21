Hande Ataizi'nin Ceyda Düvenci ile sohbetinden öne çıkan başlıklar

Bihter filmindeki Firdevs Hanım rolüyle gündemde olan Hande Ataizi'nin Ceyda Düvenci ile yaptığı sohbetten çarpıcı başlıklar paylaşılıyor.

Bihter filmindeki Firdevs Hanım rolüyle gündemde olan Hande Ataizi'nin Ceyda Düvenci ile olan sohbetinden öne çıkan başlıkları paylaşıyoruz:

Firdevs'de yeni kafa nasıl bir şey çıkarabilirim diye düşündüm

Aşk-ı Memnu'da Firdevs olmak çok keyifli

Benim için en keyiflisi Aşk-ı Memnu'nun üçüncü versiyonunda Firdevs olmaktı. Günümüzle çarpışan bir dönem var, yeni kafa bir işle nasıl bir şey, nasıl bir Firdevs çıkarabilirim diye düşündüm.

Bizim hikayemiz 1926-27 de geçiyor, dönemsiz ama dönemli bir iş... Hedefim değişik bir tat getirmekti. Kendi adıma çok keyif aldım. Doğru bir cast bence...

İyi bir eski eşim

Kadınlar çocukları ilişkide silah olarak kullanıyor

İyi bir eski eşim. Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyorlar ilişkilerinde, göstermemek, karşı taraftan öcünü almak... Ben onu hiçbir zaman yapmadım. Baba varlık gösterirken, ben bencil bir insan değilim, her zaman için oğlumla ilişkisinin iyi olmasını isterim.

Lüks yaşamı kendime hak görmüyorum!

Hande Ataizi, Ceyda Düvenci'nin "En iyi arabalara binip, en şık giyinenlerin başındaydın" cümlesi üzerine "Dönem o dönem değil. Evrildik. Kendimize hak görmüyorum bazı şeyleri.

Yemek fotoğraflarını paylaşmak, gittiğin yerleri insanların gözüne sokmak nedir? Çok hassas bir dönemdeyiz. O dönemin şartları onu gerektiriyordu, şimdi bunları yapmaya kendime hak görmüyorum."