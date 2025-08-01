Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu

Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, 2012 yılında evlendiği Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile 2018'de yollarını resmen ayırmıştı. Evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Leon'un velayeti Ataizi'ne verilmiş, Harvey ise çocuğu için aylık 1.500 dolar nafaka ödemekle yükümlü kılınmıştı. Zamanla bu tutar 1.790 dolara (yaklaşık 72 bin TL) yükseltilse de, Ataizi nafakanın yetersiz kaldığını belirterek mahkemenin kapısını yeniden çaldı.

"HAYAT KOŞULLARI DEĞİŞTİ, HARCAMALAR ARTTI"

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Leon'un eğitim gördüğü okul, yaşadığı çevre ve sosyal ortamı nedeniyle giderlerin önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Ataizi'nin avukatları, mevcut nafakanın çocuğun güncel ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, aylık nafakanın 300 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti.

BOŞANMA SÜRECİ SANCILI GEÇMİŞTİ

Ataizi ile Harvey'in evliliği 2012 yılında başlamış, çift 2014'te ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ancak birliktelikleri, kültürel farklılıklar ve iletişim sorunları nedeniyle yıprandı. Ataizi, evliliklerinin ilk yıllarındaki sevgi ve saygının zamanla yerini anlaşmazlıklara bıraktığını söylemiş, "Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oluştu. Evliliğimiz çekilmez hale geldi" ifadeleriyle ayrılığın gerekçesini açıklamıştı.

İlk boşanma girişimi, tarafların duruşmaya katılmaması nedeniyle sonuçsuz kalmış, ancak 2018'de çift anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.