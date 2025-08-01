Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu

Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
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2018'de boşandığı Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'un velayetini alan Hande Ataizi, artan yaşam giderleri gerekçesiyle nafakanın 300 bin TL'ye yükseltilmesi için mahkemeye başvurdu. Ataizi, mevcut ödemenin çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti.

Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, 2012 yılında evlendiği Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile 2018'de yollarını resmen ayırmıştı. Evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Leon'un velayeti Ataizi'ne verilmiş, Harvey ise çocuğu için aylık 1.500 dolar nafaka ödemekle yükümlü kılınmıştı. Zamanla bu tutar 1.790 dolara (yaklaşık 72 bin TL) yükseltilse de, Ataizi nafakanın yetersiz kaldığını belirterek mahkemenin kapısını yeniden çaldı.

"HAYAT KOŞULLARI DEĞİŞTİ, HARCAMALAR ARTTI"

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Leon'un eğitim gördüğü okul, yaşadığı çevre ve sosyal ortamı nedeniyle giderlerin önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Ataizi'nin avukatları, mevcut nafakanın çocuğun güncel ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, aylık nafakanın 300 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti.

BOŞANMA SÜRECİ SANCILI GEÇMİŞTİ

Ataizi ile Harvey'in evliliği 2012 yılında başlamış, çift 2014'te ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ancak birliktelikleri, kültürel farklılıklar ve iletişim sorunları nedeniyle yıprandı. Ataizi, evliliklerinin ilk yıllarındaki sevgi ve saygının zamanla yerini anlaşmazlıklara bıraktığını söylemiş, "Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oluştu. Evliliğimiz çekilmez hale geldi" ifadeleriyle ayrılığın gerekçesini açıklamıştı.

İlk boşanma girişimi, tarafların duruşmaya katılmaması nedeniyle sonuçsuz kalmış, ancak 2018'de çift anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Ne güzel dünya evlen boşan eşek gibi ömür boyu nafaka öde devlet bu nafakayı ortadan kaldırmalı

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Haber YorumlarıKadirovic :

İslam'i usullere dayandırılsa adalet yerini bulacak. Nafakanında bir müddeti var.

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

çocuğun mu yoksa senin parti disko tatil paranı mi karşılamıyor şuna 300bin kabul eden sistemi sorgulamak lazım

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Haber Yorumlarıerman genç :

Türkiyenin Sülükleri meşhurdur Çok güzel emerler adamın kanını

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Haber YorumlarıZeka Küpü:

300 bin aylık! gider karşılansın diye! lan bu ülkede 22 bin TL ile aile geçindiren var! az yiyin bi zahmet!

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Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

peki en yüksek maaş alan 65000 TL lik memur ne yapacak 30 bin alanı hiç söylemedim

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Haber YorumlarıNurullah Ziran:

en düşük memur maaşı 46 bin tl en yüksek ise ek ücretlerle 140 bin tl

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