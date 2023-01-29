Hande Ataizi'den Flaş Bihter Yorumu!

Hande Ataizi , Bütün Kadınların Kafası Karışıktır adlı tiyatro oyununu izledi.

Oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun Bihter adıyla sinemaya uyarlanacak projede Firdevs Hanım karakterine hayat verecek. Ataizi, "Bu projede olmaktan heyecanlıyım. Dizi çekmiyoruz film yapıyoruz. Bazı yazılarda dizi diye geçiyor bir yanlışlık olmuş. Farklı bir iş olacak, çok fazla detay veremiyorum. 1920'lerde geçen bir film. Farklı bir anlatım olacak" dedi.

Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine Beren Saat hayat vermişti.

Hande Ataizi, kendisinin yer alacağı projede Bihter'e ise Farah Zeynep Abdullah hayat verecek. Ataizi, "Sizce Beren Saat mi yoksa Farah Zeynep Abdullah mı Bihter karakterini iyi oynar?" sorusuna, "Çok elma armut oldu. Bir tanesi dizi diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu olarak gördüğüm isim Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Daha yeni tanışma fırsatımız oldu kendisiyle, arkadaş değiliz. Onunla da karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.