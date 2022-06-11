Hamile Olduğunu İddia Eden Mükremin Gezgin'den Şok İtiraflar!

Mükremin Gezgin, TikTok'ta yayınladığı doğum videosuyla büyük tepki çekti. TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e paylaşımı sonrası soruşturma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

"BENİ GÜNDEME GETİREN SİZLERSİNİZ"

Gelen tepkilerin ardından Instagram'dan bir video yayınlayan Mükremin Gezgin, süreci tüm detaylarıyla anlattı. Erkek olduğu için hamile kalma ihtimalinin olmadığını söyleyen fenomen, kendisine bu zamana kadar destek olan takipçilerine de tepki gösterdi. Çok üzgün olduğunu belirten Mükremin Gezgin, videoda şu ifadeleri kullandı:

"TikTok bir eğlence platformudur ve orada çektiğim videoların zaten ironi olduğunu herkes biliyor. Son dakika bana bir bomba attınız ve beni çok linçlediniz. Son dakikaya kalana kadar keşke 9 ay boyuncu beni yolda görüp karnımı sevmeseydiniz.

Her gün beni zirveye taşıyıp beni daha çok gündeme getiren sizlersiniz. Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben de devam ettirdim. Sizler başta 'yok' diyerek bir tepki verseydiniz bu olay buraya gitmezdi."

"KENDİ KENDİME BİR FİLM ÜRETTİM"

"Benim hamileliğim %0 çünkü bir erkek hamile kalamaz. İçimde his taşıyabilirim ama anne olamam. Ben sadece orada bir ironi yaptım. Filmde erkekler, kadın rolüne girerek oynuyor. Ben de orada içimde kötü niyet olmadan bir video çekmek istedim. Kendi kendime bir film ürettim.

Başta bunu sevmeseydiniz zaten yapmazdım. 9 ay boyunca yorum yaparak 'Mükremin sen hamilesin, bugün ne yedin' dediniz. Yolda benimle sarmaş dolaş fotoğraflar çektirip beni zirveye taşıyan insanlar zaten sizlersiniz."

"TÜM ANNELERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Anneler bu hayatta zaten kutsaldır. Benim de bir annem var ve çok üzülüyor ve çok yıprandı. Ben hiç bir kadına ya da anneye bir şey yapmadım sadece videolar çektim. Ben yanlış yapmadım, sadece bir film çektim. Ama bunlar yanlışa çekildi. İnsanlar beni çok sevdi ve devamının gelmesini çok istediler. Tüm annelerden ve anne olmak isteyenlerden yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum."

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmiş bir Tiktoker ve sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyon.

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