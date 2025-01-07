Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı 'Kral Kaybederse'nin kadrosu belli oldu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden televizyon dizisine uyarlanan Kral Kaybederse'nin hazırlıkları devam ediyor. Halit Ergenç ve Merve Dizdar'ın başrollerinde yer aldığı dizide oyuncu kadrosu belli oldu.

Oda TV'nin haberine göre; Dizide Halit Ergenç ve Merve Dizdar'a Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu ve Cihan Talay gibi oyuncular eşlik edecek.

KRAL KAYBEDERSE KİTABININ KONUSU NEDİR?

Avına av olan bir avcının hikâyesi… İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği… Oysa pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o… Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar…

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.