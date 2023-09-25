Güler Seki'nin cenaze törenine ünlü isimler katıldı

Güler Seki için ikindi vakti Göztepe Çemenzar Camii'nden cenaze namazı kılındı. Törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Bu zor gününde Deniz Seki'yi, müzik dünyasından Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, Sedat Kapurtu ile Emel Müftüoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim yalnız bırakmadı. Güler Seki'nin naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.