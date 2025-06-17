Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlatan ve sosyal medyada gündem olan oyuncu Metin Keçeci'den sevindirici haber geldi. Ünlü oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Vefa Sultan" dizisinin oyuncu kadrosuna dâhil edildiğini duyurdu.

Bir dönemin fenomen yapımı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan Keçeci, kısa süre önce yaptığı açıklamada icralık olduğunu ve evinden tahliye edileceğini söylemişti. "Artık yutkunamıyorum bile" diyen oyuncu, yaşadığı çaresizlik karşısında intiharın eşiğine geldiğini dile getirmişti. Keçeci, "Üç beş sene önce aynı sofrada oturduğum dostlarım şimdi yok. Belki şimdiye kadar 10 kere intihar etmiştim" ifadeleriyle içinde bulunduğu derin çıkmazı anlatmıştı.

Kamuoyunun desteği ve yaşanan duyarlılığın ardından Metin Keçeci'ye bir yardım eli uzandı. TRT 1'in sevilen dönem dizisi "Vefa Sultan"ın yapım ekibi, oyuncuya "Terzi İdris" karakteriyle ikinci sezonda yer vermeye karar verdi. Zor günler geçirdiğini gözyaşları içinde anlatan oyuncu Metin Keçeci, TRT 1'in "Vefa Sultan" dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü isim, dizinin yeni sezonunda "Terzi İdris" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.