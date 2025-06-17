Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber
Haber Videosu

İcralık olduğunu ve evinden çıkarıldığını gözyaşları içinde açıklayarak sosyal medyada gündem olan oyuncu Metin Keçeci, zor günlerin ardından sevindirici bir gelişmeyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT 1'de yayınlanan "Vefa Sultan" dizisinin ikinci sezon kadrosuna dâhil edilen Keçeci, "Terzi İdris" karakteriyle ekranlara dönüş yapacak.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlatan ve sosyal medyada gündem olan oyuncu Metin Keçeci'den sevindirici haber geldi. Ünlü oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Vefa Sultan" dizisinin oyuncu kadrosuna dâhil edildiğini duyurdu.

Bir dönemin fenomen yapımı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan Keçeci, kısa süre önce yaptığı açıklamada icralık olduğunu ve evinden tahliye edileceğini söylemişti. "Artık yutkunamıyorum bile" diyen oyuncu, yaşadığı çaresizlik karşısında intiharın eşiğine geldiğini dile getirmişti. Keçeci, "Üç beş sene önce aynı sofrada oturduğum dostlarım şimdi yok. Belki şimdiye kadar 10 kere intihar etmiştim" ifadeleriyle içinde bulunduğu derin çıkmazı anlatmıştı.

Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Kamuoyunun desteği ve yaşanan duyarlılığın ardından Metin Keçeci'ye bir yardım eli uzandı. TRT 1'in sevilen dönem dizisi "Vefa Sultan"ın yapım ekibi, oyuncuya "Terzi İdris" karakteriyle ikinci sezonda yer vermeye karar verdi. Zor günler geçirdiğini gözyaşları içinde anlatan oyuncu Metin Keçeci, TRT 1'in "Vefa Sultan" dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü isim, dizinin yeni sezonunda "Terzi İdris" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Doğal gaz fiyatı artabilir

Savaş sürerken Bakan Bayraktar kötü haberi verdi: Fiyat yükselebilir
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Milletin eşini karısını yalayıp yutacağı rezil diziler de oynamaktansa şöyle ilim ehli faydalı diziler de oynasın az olur ama bereketli olur

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirci:

Vesile Olanlardan Allah Razı Olsun.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sanatcilik da zor...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Yılmaz Erdoğan araya girmiştir hemen trt den avantası verilmiş.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Süper Lig devinden Merih Demiral bombası

Süper Lig devinden Merih bombası
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Yaptığı rezilliğin bedeli ağır oldu
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.