Gökhan Özen, konserlerinin iptal edilmesi hakkında dava açmaya hazırlanıyor

Ünlü popçu Gökhan Özen, iptal edilen konserlerinin sözleşme ihlali nedeniyle olduğunu belirterek hukuk sürecini başlatmak üzere olduklarını açıkladı.

Konserlerinin iptal edilmesi hakkında dava açmaya hazırlandığını söyleyen ünlü popçu "Hukuk sürecini başlatmak üzereyiz. Bu sebeple açıklama yapmak için yasal süreç beklemekteyim" dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü popçu Gökhan Özen iptal edilen konserleri ilgili olarak bir açıklama geldi.

Özen" Sözleşme ihlali nedeniyle iptal edilen konserler ilgili detaylı bilgiyi sizlere bir kaç gün içerisinde paylaşacağım. Hukuk sürecini başlatmak üzereyiz. Bu sebeple açıklama yapmak için yasal süreç beklemekteyim" dedi.

Ünlü şarkıcı sözleşme ihlali nedeniyle çok sayıda konserinin iptal edildiğini duyurdu.