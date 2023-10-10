Gökhan Özen Konserlerini İptal Etti, Tazminat Davası Açacak

Gökhan Özen, müzik yapım şirketi ile organizasyon şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle konserlerini iptal etti. Ünlü şarkıcı, bir ayda kazanacağı milyonlarca TL'yi kaybettiğini açıkladı. Hukuksal olarak hakkını arayacağını belirten Özen, yapım şirketi ve organizasyon şirketine 10 milyon TL'lik maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Gökhan Özen, müzik yapım şirketi ile organizasyon şirketi arasında yapılan sözleşmede yaşanan anlaşmazlık nedeniyle konserlerini iptal etti. Ünlü şarkıcı, bir ayda kazanacağı milyonlarca TL'yi tek kalemde silmiş oldu.

Hukuksal olarak hakkını arayacağını belirten ünlü sanatçının, yapım şirketi ve organizasyon şirketine 10 milyon TL'lik maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.