Gökhan Özen... 1TL TAZMİNATA MAHKUM OLDU!
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Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, sosyal medya hesabından kendilerini rüşvetçilikle suçlayarak onur, şeref ve saygınlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle eski damatları Gökhan Özen'e açtığı tazminat davasını kazandı.
Sevigen çifti, Gökhan Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi'nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen'in avukatı katıldı.
Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, "Gökhan Özen'in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır.
Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.
KARAR ÇIKTI
Gökhan Özen'in avukatı da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen'i 1 lira manevi tazminata mahkum etti. Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.