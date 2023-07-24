Gökçe, gazeteciler için sevilen şarkılarını söyledi

Gökçe sevilen şarkılarını gazeteciler için söyledi

AFYONKARAHİSAR - Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökçe, Afyonkarahisar'da gazeteciler için düzenlenen eğlencede sahne aldı. Gökçe seslendirdiği şarkılar ve kendine has yorumuyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Basın Bayramı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından termal bir otelde gala yemeği ve eğlence gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri de katıldı.

Eğlencede yemeğin ardından sahne alan Gökçe en güzel şarkılarını gazeteciler için yorumladı. Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği Gökçe sahne performansı ile eğlenceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.