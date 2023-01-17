Gina Lollobrigida... EFSANE YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ!

1950 ve 1960’lı yıllara damga vuran İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti. 'La Lollo' olarak bilinen Lollobrigida'nın, başkent Roma'daki bir klinikte yaşama veda ettiği belirtildi.

Sinema kariyerine nokta koyduktan sonra fotoğrafçılık ve heykel sanatına yönelen Gina Lollobrigida, 95 yaşında vefat etti.

Lollobrigida'nın, bir süredir Roma'da bulunan bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bir dönem Avrupa sinemasının en büyük yıldızlarından olan ve İtalyan kamuoyu tarafından 'La Lollo' olarak bilinen Gina Lollobrigida; Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Frank Sinatra gibi yıldız isimlerle kamera karşısına geçmişti.

GINA LOLLOBRIGIDA KİMDİR?