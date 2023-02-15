Genç rapçi Maestro, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Maestro adıyla tanınan genç rapçi Berk Karadaş, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Genç isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran 34 yaşındaki Maestro'nun vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

BERK KARADAŞ KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde çalışmaya devam etti.