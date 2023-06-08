Final kararı alınan Gülcemal dizisi 3 bölüm daha uzatıldı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinin final yapacağı duyuruldu. 10 bölümde ekrana veda etmesi planlanan dizinin 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölüme tamamlanmasına karar verildi.

Başrollerini Melis Sezen, Murat Ünalmış, Nilay Erdönmez, Edip Tepeli, Ayda Aksel, Cahit Gök ve Sema Keçik gibi isimlerin paylaştığı Gülcemal dizisinin 10. bölümle ekran macerasını noktalamasına karar verilmişti. FOX TV'de yayınlanan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

13. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım'ın FOX'ta perşembe akşamları yayınlanan dizisinin 10. bölümde ekrana veda edeceği ekibine duyurulmuştu. Ancak dizinin birkaç bölüm daha devam etmesi karar verildi. 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölüme tamamlanmasına karar verilen dizi ilerleyen haftalarda final yapacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, Gülcemal dizisiyle ekrana dönmüştü.