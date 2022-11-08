Fenomen Taha Duymaz estetiğe doymuyordu, son yaptırdığı işlem de çok ilginç

Fenomen Taha Duymaz, art arda yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle bambaşka birine dönüşmüştü. Son olarak saçlarına perma yaptıran Duymaz'ın yeni hali ortaya çıktı.

Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki köy evinde çektiği yemek videolarıyla sosyal medya sayesinde bir anda milyonlarca kitleye ulaşan Taha Duymaz, geçtiğimiz aylarda bir dizi estetik operasyon geçirdi.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Duymaz, estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüştü. Kulaklarına müdahale ettirmediğini söyleyen Duymaz, şimdi yeni bir değişme imza attı.

SAÇLARINI PERMA YAPMIŞ

Fenomen isim, son müdahalesini saçlarına yaptırdı. Permalı bir saç tercih eden Duymaz'ın son hali da hayli ilgi çekti.

İşte Taha Duymaz'ın son hali: