Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi

Vah Vah, Benim İçin Ne Yapardın, Aramazsan Arama ve Bize Aşk Lazım gibi şarkılarıyla yıllara damga vuran Gökhan Özen, bu sefer de yüzündeki değişimiyle adından söz ettirdi. Yurt dışında yaşayan ancak konser ve törenler için sık sık Türkiye'ye gelen Özen, göz ameliyatı olurken bir de yüzüne estetik yaptırdı.

"KOMPLİKE BİRKAÇ AMELİYAT OLDUM"

2000'li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki Özen, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Muhabir Online muhabiriyle sohbet eden şarkıcı, yüzündeki değişim için "Bir ameliyat oldum ama sağlık amaçlı. Görüş alanım çok daralmıştı ve yakınla uzağı zor görmeye başlamıştım. Komplike birkaç ameliyatı birden oldum. Hem akıllı lens takıldı hem de bazı operasyonlar yapıldı. Estetik olarak da yansıması olacaktır tabii" dedi. Özen'in belirginleşen elmacık kemikleri ve yüzündeki gergin ifade ise sevenlerinden geçer not alamadı. Şarkıcı için "Hiç yakışmamış" yorumu yapıldı.