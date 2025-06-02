Eşref Rüya'da Nimet Karakteri İzleyicileri İkiye Bölüyor

Eşref Rüya'da Nimet Karakteri İzleyicileri İkiye Bölüyor
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Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya'da Neslihan Arslan'ın canlandırdığı Nimet karakteri, güçlü tavırları ve intikam hırsıyla dikkat çekiyor. İzleyiciler arasında onun hikayesine dair görüşler net şekilde ayrışmış durumda. Fanlar, Nimet'in hikayesinin devam etmesini isterken, diğerleri onun ölmesini talep ediyor.

KANAL D'nin ekrana yeni bir heyecan getiren dizisi Eşref Rüya'da Neslihan Arslan'ın hayat verdiği Nimet, şimdiden adını Türk televizyon tarihinin en kötü kadın karakterleri arasına yazdırdı. Şivesi, delici bakışları, dinmeyen öfkesi ve kurnaz oyunlarıyla hikayede önemli bir rol üstlenen Nimet, adeta bir intikam meleği. Abisi İzzet'in öcünü almaya yemin eden ve bu uğurda ölümü bile göze alan Nimet, dosta da düşmana da korku veriyor. Hayattaki en büyük motivasyonu Eşref'i öldürmek olan Nimet, yeri geldiğinde aşireti bile karşısına almaktan zerre çekinmiyor.

İZLEYİCİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Yetimler'in haini Kadir'le yaptığı iş birliği ile Eşref ve Nisan'ın üzerine kara bulut gibi çöken Nimet rolünde Neslihan Arslan oyunculuğuyla takdir topluyor. Eşref-Nisan fanları cephesinde ise Nimet'e karşı öfke her geçen gün büyüyor. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in belalısı Nimet, diziye üçüncü bölümde dahil oldu. O andan itibaren de ne Eşref'e ne Yetimler'e ne de Demet Özdemir'in oynadığı Nisan'a huzur verdi. Her hafta ayrı bir entrikayla izleyici karşısına çıkan Nimet, izleyicileri de ikiye bölmüş durumda. Bir taraf, Eşref ve Nisan'ın huzuru için Nimet'in ölmesini, diğer taraf ise onun diziye büyük renk kattığını ve hikayesinin sürmesi gerektiğini savunuyor.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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